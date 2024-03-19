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СК возбудил дело после обрушения на руднике в Приамурье

СК возбудил уголовное дело после обрушения горных пород на руднике в Приамурье

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МЧС России

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения на руднике в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, по факту инцидента возбудили дело по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ».

Оперативные службы сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Горноспасатели приступили к поискам пропавших на руднике «Пионер» в Амурской области после обвала горных пород. По данным ведомства, на место происшествия прибыла дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС России на вертолете Ми-8 из Хабаровского края.

Сотрудники МЧС с местными горноспасателями оценивают обстановку и ведут разведку места происшествия, а также с помощью подземной техники и погрузочных машин объекта расчищают транспортный уклон. На базе ГУ МЧС России по Амурской области развернули оперативный штаб. На месте работают психологи МЧС России.

Ранее двух лыжниц госпитализировали после спринта на чемпионате России.

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