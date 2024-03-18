Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке 8 пассажиров из-за нехватки мест

Суд оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» (АО «S7») за нарушение прав пассажиров. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Новосибирская транспортная прокуратура взялась за проверку деятельности авиакомпании после того, как восемь пассажиров, которые купили билеты на рейсы, не смогли попасть в аэропорты назначения. S7 отказала в авиаперевозке клиентам, летевшим из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск. Им не разрешили подняться на борт из-за нехватки свободных мест в салоне.

В итоге прокуроры нашли в действиях компании нарушения законодательства о защите прав пассажиров и обратились в суд с требованием привлечь ее к административной ответственности. Теперь S7 обязана заплатить 30 тыс. рублей за повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

12 марта стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что S7 сократит число рейсов из-за проблем с двигателями Airbus.