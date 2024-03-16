Подросток забросал снегом Вечный огонь в Киришах

В Киришском районе Ленобласти подросток потушил Вечный огонь, забросав его снегом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел вечером 15 марта, местные жители сообщили в полицию о том, что на пересечении проспекта Победы и улицы Мира в Киришах потушен Вечный огонь.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что на мемориал пришел подросток и затушил огонь снегом. Личность злоумышленника устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее уфимские подростки потушили Вечный огонь снегом.