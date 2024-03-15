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Врач перечислил признаки алкоголизма у мужчин

Нарколог Ковтун: неопрятность и попрошайничество указывают на алкоголизм

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Четко определить тот факт, что мужчина страдает алкоголизмом крайне сложно даже профессионалам. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач-нарколог Александр Ковтун. Зависимость, по его словам, диагностируется только по результатам длительной беседы или экспертизы.

«Мы все наблюдаем за людьми вокруг и даже иногда предполагаем, что человек, скорее всего, пьющий, но точно подтвердить это не можем. Особенно по мужчинам это бывает не видно. <...> Мужчина может иметь вторую стадию алкоголизма и сохранять социальный статус», — отметил Ковтун.

Он добавил, что точно определить пьющего мужчину можно только тогда, когда он находится уже на третьей стадии алкоголизма. При ней, по его словам, заметны опустившееся телосложение и неопрятный внешний вид. Добавиться к этому могут попрошайничество и состояние опьянения с утра, заключил специалист.

Психиатр-нарколог, эксперт общественной палаты РФ Руслан Исаев до этого отмечал, что распространенное убеждение о том, что женский алкоголизм неизлечим является мифом. Он подчеркнул, что избавиться можно даже от тяжелых форм зависимости. По его словам, различия между мужской и женской зависимостью искусственно раздуты.

Ранее нарколог назвал причины рекордного потребления россиянами крепкого алкоголя.

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