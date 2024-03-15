Врач предостерегла от просмотра фильмов ужасов перед сном

Просмотр фильмов ужасов перед сном может вызвать бессонницу. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Также, по ее словам, не стоит употреблять на ночь кофеин.

«Ужасные образы или напряженные сюжеты могут вызвать тревогу и негативно отразиться на сновидениях, приводя к бессоннице или кошмарам. Отбор спокойной и успокаивающей музыки, избегание травматичных фильмов и эмоционального стресса перед сном могут способствовать более качественному сну и приятным сновидениям», — отметила специалист.

Она добавила, что некоторые люди могут чувствовать, что кофе помогает им лучше уснуть. Тем не менее, она посоветовала избегать бодрящих напитков перед сном, поскольку они могут перебить циркадные ритмы.

Врач-диетолог Оксана Михалева до этого назвала продукты, провоцирующие бессонницу. По ее словам, большое количество белковой пищи перед сном, которая длительно стимулирует пищеварение, вызывает тяжесть в желудке, нарушая сон.

Она посоветовала принимать пищу не позднее чем за 2-3 часа до сна. Более поздний ужин может затруднить засыпание за счет активности пищеварения и выработки гормонов, которые необходимы для регуляции желудочно-кишечного тракта и усвоения питательных веществ, объяснила врач.

Ранее ученые выяснили, как улучшить качество сна пожилых людей.