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Петербуржцы избили юношу из Ливии из-за долга в пять тысяч рублей

«78»: в Петербурге юношу из Ливии избили из-за долга в пять тысяч рублей

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Pexels

В Петербурге трое молодых людей избили юношу из Ливии из-за долга в пять тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации телеканала, инцидент произошел на улице Чайковского. В одной из квартир жилого дома трое молодых людей в возрасте 21-22 лет угрожали пневматическим пистолетом и избили кастетом 22-летнего юношу из Ливии и 19-летнего россиянина. На место вызвали полицию.

Злоумышленники забрали сумму в пять тысяч рублей и попытались скрыться, однако их поймали. Один из них пытался сбежать через окно и сломал ногу, его госпитализировали. Еще двоих юношей поместили в изолятор.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое, сообщает «78».

Ранее российского подростка госпитализировали с контузией после драки со сверстником.

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