Греческая авиакомпания потеряла слепого котенка, которого пассажирка везла на операцию

Владелица кота ищет его после исчезновения во время перелета из Ханьи (Крит) в Мюнхен. Об этом пишет Bild.

8 марта Мэри Д. летела рейсом греческой авиакомпании Aegan Airlines и везла с собой трех кошек в специальных переносках. Во время пересадки в Афинах экипаж самолета сообщил ей, что переноска, в которой находился котенок Родри, повреждена, а он сам исчез.

«Я хочу вернуть своего котенка. Он слеп на один глаз. Это неприемлемо. Как они могли позволить самолету лететь дальше, не обыскав его специальными камерами?» — написала возмущенная хозяйка в социальных сетях.

Известно, что пропавший котенок был спасен дочерью Мэри из мусорного бака. Он получил серьезные травмы и летел в Германию на операцию на втором глазу. Женщина рассказала, что ей пришлось продолжить путешествие, потому что две другие ее кошки все еще находились в самолете, однако ее супруг отправился в аэропорт Ханьи на Крите, чтобы помочь в поисках.

Пока они не принесли результатов, но на ситуацию отреагировала Aegan Airlines. В официальном сообщении на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что в компании «очень обеспокоены» исчезновением животного и на поиски Родри были отправлены «преданные сотрудники аэропорта».

Ранее кот по кличке Котик, сбежавший из переноски во Внуково, нашелся спустя неделю поисков.