Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Греческая авиакомпания потеряла слепого котенка, которого пассажирка везла на операцию

Кот пассажирки Aegan Airlines потерялся во время перелета в Мюнхен с пересадкой

close
100%
Depositphotos

Владелица кота ищет его после исчезновения во время перелета из Ханьи (Крит) в Мюнхен. Об этом пишет Bild.

8 марта Мэри Д. летела рейсом греческой авиакомпании Aegan Airlines и везла с собой трех кошек в специальных переносках. Во время пересадки в Афинах экипаж самолета сообщил ей, что переноска, в которой находился котенок Родри, повреждена, а он сам исчез.

«Я хочу вернуть своего котенка. Он слеп на один глаз. Это неприемлемо. Как они могли позволить самолету лететь дальше, не обыскав его специальными камерами?» — написала возмущенная хозяйка в социальных сетях.

Известно, что пропавший котенок был спасен дочерью Мэри из мусорного бака. Он получил серьезные травмы и летел в Германию на операцию на втором глазу. Женщина рассказала, что ей пришлось продолжить путешествие, потому что две другие ее кошки все еще находились в самолете, однако ее супруг отправился в аэропорт Ханьи на Крите, чтобы помочь в поисках.

Пока они не принесли результатов, но на ситуацию отреагировала Aegan Airlines. В официальном сообщении на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что в компании «очень обеспокоены» исчезновением животного и на поиски Родри были отправлены «преданные сотрудники аэропорта».

Ранее кот по кличке Котик, сбежавший из переноски во Внуково, нашелся спустя неделю поисков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами