Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.

В 9:22 мск сигнал тревоги прозвучал в Полтавской и Харьковской областях. Затем ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Киевской и Черниговской.

До этого в подконтрольной украинским властям части Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры, сообщал руководитель назначенной Киевом администрации Иван Федоров. 12 марта Федоров сообщал, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в Харькове.