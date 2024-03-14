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В России предложили отбирать лицензии у частных клиник за навязывание услуг

Юрист Соловьев призвал отбирать лицензии у клиник за навязывание допуслуг

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Depositphotos

В частных клиниках пациенты часто сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг и становятся «жертвами» своей тревожности, оплачивая дорогостоящие обследования. Такие медучреждения стремятся «обезжирить» кошельки людей, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В беседе с Общественной службой новостей он призвал отбирать у клиник лицензии за подобные нарушения.

По мнению юриста, пациенты часто выбирают клиники «популярнее и подороже», а затем принимают назначенные врачами «супердорогие лекарства», хотя есть и другие, более доступные препараты. Эту ситуацию он объяснил тем, что проценты с реализации дорогостоящих лекарств попадают к медикам.

Частные больницы Соловьев сравнил с банками и автосалонами, где также клиентам навязывают услуги за дополнительную плату.

«Так что нужно исходить из того, что все эти горе-медицинские услуги работают, в первую очередь, на то, чтобы «обезжирить» наши кошельки, и уже во вторую — обезжирить печень или вылечить иные проблемные органы наших тел», — заявил юрист.

В этом плане работа Росздравнадзора, по его мнению, должна быть строже, так как сегодня таким клиникам позволяют работать и «мимикрировать» под настоящие медучреждения.

«Давайте будем относиться к этому построже и отбирать лицензии у тех клиник, что намеренно пугают и дурят своих клиентов», — призвал Соловьев.

Напомним, некоторые российские частные клиники получили возможность консультировать пациентов онлайн за счет экспериментального правового режима в сфере телемедицины. Рассчитан этот экспериментальный режим на три года.

Ранее священнослужитель обвинил частные клиники в обогащении на абортах.

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