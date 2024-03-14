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Москвичам рассказали, какие астрономические события можно будет увидеть в марте

Астроном Сурдин: жители России не увидят лунное затмение 25 марта

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Виталий Аньков/РИА Новости

Жители России не смогут увидеть первое в 2024 году лунное затмение, которое произойдет 25 марта. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.

Это затмение называют полутеневым, потому что Луна с 07:53 до 12:32 мск пройдет через полутень Земли, при этом максимально спутник погрузится в полутень Земли в 10:13 мск. Эксперт отметил, что к этому времени луна взойдет только на Чукотском полуострове, однако разглядеть явление там тоже не получится.

При этом жители Москвы в марте смогут наблюдать созвездие Большого Пса, Ориона и Тельца.

«Их можно увидеть особенно в дни, когда высокое атмосферное давление, ясное небо. Наблюдать получится и в самой столице, но лучше за городом», — уточнил Сурдин.

Помимо этого, в этом месяце сразу после захода Солнца можно будет увидеть Юпитер.

«В начале вечера виден на юго-западе, а после, до девяти вечера – на западе», – объяснил астроном.

В начале марта портал LiveScience сообщал, что в следующем месяце к Земле подлетит комета 12P/Понса-Брукса, известная своим характерным зеленым свечением. Ее визит совпадет со временем полного солнечного затмения, которое случится 8 апреля.

Ранее астрономы нашли пожирающую звезду черную дыру недалеко от Земли.

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