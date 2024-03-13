«Дикое поведение»: неадекватная российская пара держит в страхе весь двор

Жительница Южно-Сахалинска пожаловалась на супружескую пару, которая держит в страхе ее и соседей, проживающих в доме 3 по улице Большая Полянка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

«Систематическое употребление алкоголя приводит к дикому поведению: от нецензурной брани до угроз разрушения имущества», — рассказала женщина.

В качестве доказательства хулиганских действий супругов женщина показала несколько видео и фотографий, на которых зафиксировано неадекватное поведение соседей. На кадрах соседка бегает по двору с голой грудью, нападает на машину «скорой». Ее муж 13 марта пытался ворваться в квартиру собеседницы канала: мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вырвал ручку входной двери и разбил окно.

По словам женщины, полиция регулярно приезжает на вызовы жильцов дома, но системное решение проблемы отсутствует.

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