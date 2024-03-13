Должников по алиментам хотят ограничить в развлечениях

Должники по выплатам алиментов не должны иметь право играть в азартные игры. С такой инициативой выступили сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий, вынеся законопроект на рассмотрение в Государственную думу — проект предложения размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Кроме того, в целях обеспечения прав иных посетителей игорного заведения предлагается уточнить положение статьи 7 Федерального закона и наделить организатора азартных игр правом требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения как правил посещения игорного заведения, так и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации», — указано в законопроекте.

Изменения в законе должны коснуться тех родителей, которые имеют задолженности по алиментам, а также признаны судом ограниченно дееспособными. Кроме того, сенаторы предлагают запретить заключение организаторами азартных игр пари с лицами, не достигшими 18 лет.

До этого неплательщик алиментов обворовал знакомых, чтобы вернуть долги, и проиграл деньги.

Ранее стало известно о многомиллионном долге Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) перед женой.