Мошенники использовали нейросеть, чтобы украсть у россиянки 25 тысяч рублей

Аферисты обманули жительницу Владикавказа, сымитировав голос ее подруги через нейросеть. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа 15».

Фатима обменивалась аудиосообщениями со своей знакомой, и в какой-то момент ее собеседница попросила взаймы 25 тыс. рублей. Вернуть деньги подруга пообещала буквально через час. Пострадавшая говорит, что просьба не показалась ей странной, так как она в тот момент «ясно слышала голос знакомого человека».

«Я решила выручить подругу, отправила деньги, а спустя минуту она сообщает, что ее аккаунт в Telegram взломали, а голос в сообщениях сгенерировали с помощью нейросетей», — рассказала Фатима.

Оказалось, что мошенники завладели аккаунтом женщины, а ее саму в тот момент «выбросило» из приложения. Некоторое время она не могла авторизоваться, а обратно зашла уже после того, как аферисты получили запрошенную от ее имени сумму. Пострадавшая обратилась в полицию, там ей сообщили, что подобные случаи происходят все чаще. После этого девушка рассказала о произошедшем в социальных сетях и посоветовала перезванивать близким в нестандартных ситуациях.

Ранее финансист из Гонконга поверил мошенникам и перевел им более $25 млн.