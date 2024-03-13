Аллигатор напал на рыбака и откусил ему руку

В штате Флорида мужчина лишился руки после нападения аллигатора. Американец рыбачил, когда на него напала рептилия. Об этом сообщает Fox 35.

Инцидент произошел в пригороде Лисбурга, местный житель рыбачил на пруду возле поля для гольфа. Рядом находились многочисленные рыбаки, в какой-то момент на мужчину напал аллигатор, он схватил американца за руку, откусил кисть и скрылся с ней под водой.

Рептилию прогнали очевидцы, пострадавшего экстренно госпитализировали. По прогнозам медиков, мужчина выживет, спасти конечность не удалось. Комиссия по охране дикой природы Флориды сообщила, что аллигатора поймали в ловушку и вытащили из пруда.

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