В Берлине загорелись палатки для размещения украинских беженцев

Пожар произошел на территории палаточного лагеря, расположенного в одном из районов Берлина. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Журналисты уточнили, что данный палаточный лагерь находится в районе Тегель и предназначен для размещения украинских беженцев. При этом огонь охватил три огромные палатки, в каждой из которых могли находиться около 330 человек.

По предварительной информации, в результате пожара пострадали несколько человек. Однако их точное количество не уточняется.

«Возможная причина пожара — курение в одной из палаток», — говорится в публикации.

12 марта в российском городе Воронеже загорелось здание одной из местных гимназий. По рассказам очевидцев, речь идет об учебно-воспитательном комплексе №1 на улице Беговой. Из-за пожара в здании была объявлена эвакуация. Детей вывели на улицу, но иные сведения о произошедшем не поступали.

В тот же день в Санкт-Петербурге произошел пожар в складском помещении. Постройка расположена в районе Обухово, а через дорогу от нее находится Южная теплоэлектростанция (ТЭЦ).

Ранее в центре Екатеринбурга загорелось шестиэтажное здание.