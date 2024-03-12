Железнодорожный вокзал Белгорода работает штатно после атаки дрона

Железнодорожный вокзал в Белгороде после падения беспилотного летательного аппарата на крышу торгового центра, который находится рядом с ним, работает штатно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«Движение поездов осуществляется по расписанию», — сказали в пресс-службе.

12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник упал на здание торгового центра в районе местного железнодорожного вокзала.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха, военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.