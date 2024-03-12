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МВД РФ объявило в розыск еще одного эстонского министра

МВД РФ объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Ляэнеметса

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Czarek Sokolowski/AP

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска российского министерства внутренних дел.

«Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК [РФ]», — говорится в заявлении.

Другие подробности не приводятся. В том числе это касается уголовной статьи, по которой ведется розыск иностранного чиновника.

При этом, как сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы, эстонский министр является фигурантом уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников. Речь идет о мемориалах и монументах, посвященных советским воинам.

13 февраля МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Кроме того, российское ведомство приняло аналогическое решение в отношении государственного секретаря республики Таймара Петеркопа. По информации журналистов, в отношении этих политиков также были возбуждены уголовные дела об уничтожении памятников советским солдатам.

Тем не менее 14 февраля Кая Каллас заявила, что намерена продолжить работу над законом о демонтаже советских монументов. В 2023 году документ был заблокирован президентом страны Аларом Карисом.

Ранее МВД РФ объявило в розыск мэра одного из польских городов.

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