Безработный юноша из Ленобласти напал на петербурженку, продававшую iPhone

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего грабителя, который завладел чужим телефоном, распылив в лицо продавцу содержимое газового баллончика. Об этом сообщает 47news.

Местная жительница продавала iPhone 13 за 40 тыс. рублей через сервис интернет-объявлений и договорилась о встрече с потенциальным покупателем в квартире на проспекте Солидарности.

Юноша, якобы собиравшийся купить гаджет, захотел проверить работу мобильного банка в ближайшем отделении. Владелица телефона согласилась, вышла с ним в подъезд, после чего злоумышленник распылил ей в лицо газ из баллончика и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело о разбойном нападении. 11 марта подозреваемого задержали у Финляндского вокзала. Им оказался безработный житель Всеволожска. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Москве мужчина ограбил прохожего, угрожая ему пистолетом-зажигалкой.