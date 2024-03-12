БПЛА атаковали семь регионов России

В ночь на вторник, 12 марта, власти семи регионов РФ сообщили об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов.

В Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Обесточены села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Воронежской области сбит один БПЛА. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей не вводился. «Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — сообщил губернатор Александр Гусев.

В Курской области уничтожено шесть беспилотников: над Фатежским, Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Объявлялась ракетная опасность, работала система ПВО. Последствия на земле уточняются. «Спасибо нашим парням из ПВО!» — написал губернатор Роман Старовойт.

В Московской области БПЛА был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В городе Кстово в Нижегородской области беспилотник атаковал объект «Лукойла». По информации Telegram-канала «112», БПЛА попал в установку перегонки нефти, на территории происходит пожар.

В Орле беспилотник упал на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал. По информации ряда Telegram-каналов, загорелся резервуар с нефтепродуктами. «На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», — написал губернатор.

В Тульской области дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщило местное министерство по региональной безопасности.

В ночь на 9 марта российские системы ПВО отразили одну из самых масштабных атак дронов. Больше всего беспилотников (более 40) атаковали Таганрог в Ростовской области.