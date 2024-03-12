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Губернатор сообщил, что в Орле дрон атаковал нефтебазу

Губернатор Клычков: в Орле БПЛА атаковал топливно-энергетический комплекс

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в региональном центре беспилотный летательный аппарат атаковал объект топливной инфраструктуры.

«Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что на месте работают спецслужбы, которые локализуют огонь. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого местные жители сообщали о взрыве и пожаре в городе в районе нефтебазы. Позже в экстренных службах сообщили, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В ночь на 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон. Кроме этого, украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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