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Конституционный суд Молдавии признал законным переименование официального языка

КС Молдавии посчитал законным переименование государственного языка в румынский

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Vladislav Culiomza/Reuters

Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента республики переименовать государственный язык. Об этом рассказала председатель суда Домника Маноле, передает ТАСС.

Речь идет о переименовании молдавского языка в румынский. В марте 2023 года парламент страны одобрил соответствующую инициативу — за документ проголосовали 58 депутатов.

Однако решение законодателей, в большинстве своем представляющих «Партию действия и солидарности», спровоцировало протесты в столице республики. Более того, депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов назвали переименование государственного языка незаконным.

«КС подтвердил соблюдение требований конституционного права в формулировке текста ст. 13 п. 1 Конституции — государственным языком Республики Молдова является румынский язык», — сообщила Маноле по итогам заседания суда.

22 марта прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что промульгировала решение парламента о переименовании официального языка. Глава республики назвала «неопровержимой истиной» то, что государственным языком страны является румынский.

Ранее на Украине официально признали молдавский язык румынским.

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