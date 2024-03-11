Подравшуюся с полицейскими россиянку сняли с рейса после дебоша при посадке в самолет

Летевшая в Сочи девушка устроила дебош, едва поднявшись на борт самолета, и осталась в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 9 марта в аэропорту Шереметьево перед вылетом рейса DP6947. Около 16:30 на борт Boeing 737 поднялись молодые люди, которые стали развязно себя вести. Они кричали, ругались матом и оскорбляли других пассажиров и членов экипажа.

После того как информацию о происходящем в салоне передали командиру воздушного судна, мужчина успокоился и сел на место. Тем не менее его спутница сделать то же самое не захотела. Тогда КВС принял решение лететь в Сочи без нее, и на борт пригласили сотрудников авиационной безопасности и полицейских. Когда они попытались снять девушку с рейса, она начала драться.

В отношении дебоширки составили протокол об административном правонарушении, прямо сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пассажир с ножом из ручек и резинок напал на мужчину во время полета.