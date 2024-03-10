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Контрабандисты пытались вывезти более 80 диких животных из Таиланда

Fox News: в Таиланде таможенники обнаружили в багаже туристов более 80 животных

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Thai Customs Department/Reuters

Сотрудники таможенной службы Таиланда задержали шестерых уроженцев Индии, которые пытались перевезти через границу более 80 редких животных. Об этом сообщает Fox News.

В Бангкоке задержаны шесть граждан Индии, при досмотре их багажа в чемоданах были обнаружены дикие животные, злоумышленники пытались вылететь с ними в Мумбаи. Несколько красных панд, попугаев, змей и обезьян прятали в пластиковых контейнерах для еды и корзины, заклеенные скотчем.

«Всего в багаже было 87 животных. Среди них — 29 варанов, 21 змея и 15 птиц», — сообщили представители таможни.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы или крупный штраф.

Ранее краснокнижных кречетов стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из России в ОАЭ.

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