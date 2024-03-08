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СК начал проверку после обнаружения тайной съемки интимной эпиляции девушек в салоне

СК проверит информацию об обнаружении скрытой камеры в салоне красоты в Подмосковье

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Depositphotos

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после того, как появилось сообщение о скрытой камере в салоне красоты в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что съемка велась в процедурном кабинете, когда там находились клиентки.

«По факту нарушения неприкосновенности частной жизни ГСУ СК России по Московской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Щелково. Подробности Telegram-каналу Baza рассказала одна из сотрудниц салона, предоставив видеодоказательства.

По предварительной информации, камера не один месяц снимала эпиляцию девушек в зоне «глубокого бикини». Камеру мог повесить владелец, которого назвали «тем еще извращенцем»: сотрудники жалуются, что он склонял их к интиму, запугивал и задерживал зарплаты. Сам же владелец салона утверждает, что его подставили и пытаются шантажировать. Подробности скандала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее неизвестный установил камеру в мужской душевой нижегородского фитнес-центра.

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