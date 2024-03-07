Курс «История религий России» введут во всех вузах с нового учебного года

Курс «История религий России» введут во всех высших учебных заведениях РФ с нового учебного года. Об этом сообщаетТАСС, ссылаясь на министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

По информации ведомства, сейчас апробация этого курса проходит в 28 университетах.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки страны рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий России.

1 февраля 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» включат разделы по информационной безопасности и киберугрозам.

Он отметил, что этот урок будет комплексным и затронет вопросы информационной безопасности, противодействия киберугрозам и различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, а также взаимодействия в различных техногенных катастрофах.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору.