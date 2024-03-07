Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин с ружьем ранил соседа в голову и обстрелял полицейского

В Ростовской области мужчина ранил соседа в голову и обстрелял полицейского

В Ростовской области мужчина с ружьем ранил соседа в голову и открыл стрельбу по полицейскому. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 марта в слободе Нижнекамышинка Миллеровского района. Местный житель из-за личной неприязни обстрелял двоих мужчин, проживающих по соседству — один из них получил огнестрельное ранение головы.

Когда на место прибыл участковый уполномоченный полиции на автомобиле, агрессор также обстрелял и его. Однако сотруднику правоохранительных органов удалось обезоружить злоумышленника во время перезарядки ружья. Позже его доставили в межрайонный следственный отдел СКР для проведения допроса.

Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия. Оттуда изъяли оружие и другие предметы, имеющие значение для расследования. Назначено проведение экспертиз.

Ранее у расстрелявшего фуру калужанина нашли склад оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами