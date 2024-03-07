Россиянин с ружьем ранил соседа в голову и обстрелял полицейского

В Ростовской области мужчина с ружьем ранил соседа в голову и открыл стрельбу по полицейскому. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 марта в слободе Нижнекамышинка Миллеровского района. Местный житель из-за личной неприязни обстрелял двоих мужчин, проживающих по соседству — один из них получил огнестрельное ранение головы.

Когда на место прибыл участковый уполномоченный полиции на автомобиле, агрессор также обстрелял и его. Однако сотруднику правоохранительных органов удалось обезоружить злоумышленника во время перезарядки ружья. Позже его доставили в межрайонный следственный отдел СКР для проведения допроса.

Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия. Оттуда изъяли оружие и другие предметы, имеющие значение для расследования. Назначено проведение экспертиз.

Ранее у расстрелявшего фуру калужанина нашли склад оружия.