В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом

Певицу Аллу Пугачеву нужно признать иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из РФ. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, слова которого передает РИА Новости.

«Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — сказал Журавлев.

7 марта сообщалось, что активисты «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать иноагентом Аллу Пугачеву.

До этого Пугачева ответила коллеге Стасу Михайлову после критики. Пугачева высмеяла слова Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста.

Ранее жена Стаса Михайлова показала личную переписку с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) после скандала с Пугачевой.