Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девятилетняя девочка отдала мошенникам 100 тысяч рублей за игровую валюту

Baza: девятилетняя девочка отдала мошенникам 100 тысяч рублей за игровую валюту

close
100%
Depositphotos

Девятилетняя девочка отдала мошенникам 100 тысяч рублей за виртуальную игровую валюту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, девятилетней девочке в соцсетях написал неизвестный с предложением выгодно приобрести игровую валюту. Злоумышленник попросил ребенка взять телефон матери и следовать его указаниям — она послушалась. После этого переписка с мошенником пропала. На счет малолетней в игре ничего не поступило.

Позже девочка пожаловалась матери на обман при покупке игровой валюты. Когда женщина начала разбираться, то заметила, что с ее карты пропала 101 тысяча рублей. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее мальчик решил очистить смартфон мамы от вирусов и потратил почти все ее деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами