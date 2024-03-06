Девятилетняя девочка отдала мошенникам 100 тысяч рублей за игровую валюту

Девятилетняя девочка отдала мошенникам 100 тысяч рублей за виртуальную игровую валюту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, девятилетней девочке в соцсетях написал неизвестный с предложением выгодно приобрести игровую валюту. Злоумышленник попросил ребенка взять телефон матери и следовать его указаниям — она послушалась. После этого переписка с мошенником пропала. На счет малолетней в игре ничего не поступило.

Позже девочка пожаловалась матери на обман при покупке игровой валюты. Когда женщина начала разбираться, то заметила, что с ее карты пропала 101 тысяча рублей. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее мальчик решил очистить смартфон мамы от вирусов и потратил почти все ее деньги.