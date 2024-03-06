Шарий заявил о свидетелях покушения на него

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что найдены свидетели покушения не него. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Нашлись свидетели, которые видели стрелявшего, которые знают, как он выглядит. Они обращаются к моей охране. Полиция их не опрашивала», — поделился блогер.

Он добавил, что испанская полиция также не опросила никого, кто проживает возле места происшествия.

До этого Шарий говорил, что предупреждал полицию Испании о готовящемся на него покушении. По словам блогера, меньше недели назад он предоставил полиции Испании информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

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