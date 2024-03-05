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Природный пожар у мест обитания леопардов в Приморье потушен

Природный пожар на 1380 гектарах потушили в нацпарке «Земля леопарда»

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Большой природный пожар, охвативший площадь 1380 гектаров у границы национального парка «Земля леопарда» в Приморье, был успешно потушен. В настоящее время на охраняемой территории нет очагов возгорания, об этом сообщил представитель учреждения РИА Новости.

«Утром 5 марта на неохраняемой территории в районе села Андреевка у границ участка «Гамовский» нацпарка «Земля леопарда» был полностью ликвидирован крупный пожар площадью 1380 гектаров. Эта площадь не относится к заповедным зонам. В настоящее время нет природных пожаров на особо охраняемых природных территориях федерального значения, находящихся под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда», — сообщил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что нет угрозы для диких животных.

В прошлый понедельник был потушен очаг возгорания площадью 400 гектаров в национальном парке.

В выходные дни крупные природные пожары начались в Хасанском районе на юге Приморья. К утру понедельника число спасателей в этом районе было увеличено до 300 человек, а площадь пожаров достигла 4,9 тысячи гектаров. К утру вторника этот показатель вырос до 7,4 тысячи гектаров. Власти Приморья ввели специальный противопожарный режим в южных районах края, затрагивая 19 муниципалитетов, включая крупные города региона — Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.

Национальный парк «Земля леопарда» является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края и небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей также были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции этих животных проживает именно в национальном парке.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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