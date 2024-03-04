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Синоптик сообщил о погоде в Москве 8 марта

Синоптик Леус сообщил, что в Москве ожидаются похолодание и снег

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Maxim Shemetov/Reuters

В Москву со вторника придет похолодание, ожидаются осадки в виде снега, в пятницу, 8 марта, прогнозируется температура около 0℃. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как рассказал синоптик, во вторник, среду и четверг будут небольшие осадки в виде снега.

«Если вчера в Москве было почти плюс 6 градусов, то сегодня уже плюс 3-5 градусов. Во вторник плюс 1-3, а в четверг и пятницу — около 0», — подчеркнул Леус.

В понедельник, 4 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до +3℃. В ночь на 5 марта температура воздуха может опуститься до -8℃.

Следующий период оттепели придет в Москву не ранее 9 марта, сообщала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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