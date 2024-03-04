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В столице Гаити ввели режим ЧП и комендантский час

Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час из-за банд

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Ralph Tedy Erol/Reuters

Власти Гаити решили ввести в столице Порт-о-Пренсе режим чрезвычайного положения и комендантского часа минимум на три дня из-за противостояния вооруженных банд с правоохранителями. Об этом сообщил телеканал Telesur.

В администрации отметили, что мера не касается дежурных сотрудников правоохранительных органов, пожарных, водителей скорой помощи, медицинских работников и журналистов. Полиции дали установку использовать все законные средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей, предупредил канал.

2 марта члены вооруженных группировок напали на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных. Вслед за этим последовали погромы и нападения на мирных жителей.

Ситуация на Гаити обострилась в 2021 году после расправы над президентом Жовенелем Моизом и землетрясения. По данным Telesur, в настоящий момент преступные банды контролируют более 80% территории столицы. СМИ сообщали, что некоторые преступные группы собираются сместить правительство Анри силовым путем.

Ранее посол Адам Бешир Махамуд сообщил, что правительство Чада объявило комендантский час.

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