Под Астраханью тушат природный пожар

В Астраханской области сотрудники МЧС России тушат природный пожар. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

По ее информации, камыш и сухая растительность горит недалеко от села Осыпной Бугор. Площадь возгорания составляет 1000 кв. м, огнем уже пройдено 3 Га.

«Силы и средства МЧС России защищают от огня жилые дома и хозпостройки. Проводится окарауливание», — сказано в сообщении.

В тушении пожара задействованы 60 специалистов и 20 единиц техники.

3 марта стало известно, что в Пермском крае мужчина вывел из горящего дома восемь несовершеннолетних детей, сосед вызвал пожарных и успел спасти несовершеннолетних.

В этот же день портал News.ru сообщил, что в Приморье произошел огненный торнадо.

По данным портала, необычное явление было замечено на станции Провалов в Хасанском округе. В борьбе с огнем были задействованы пожарные, а также силы «Лесоохраны» и «Земли леопарда».

Ранее на съемках сериала «Плевако» устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным.