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Кнайсль сообщила, что не собирается запрашивать паспорт РФ

Кнайсль сообщила, что не собирается запрашивать российский паспорт

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Валерий Мельников/РИА Новости

Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая переехала жить в Россию, сообщила, что пока не собирается получать российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, таких планов у меня нет. Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два — это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми», — сказала Кнайсль.

До этого Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодежи заявила, что главное беспокойство у нее вызывает исчезновение в Европе закона и свободы. Экс-чиновница отметила, что с экономическими санкциями можно совладать, а вот с потерей души, законы и свободы — нет.

В сентябре 2023 года экс-глава МИД Австрии говорила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Она является основателем и руководителем этого центра.

Ранее Кнайсль объяснила призывы стран НАТО готовиться к войне с Россией.

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