Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, чем ее впечатлили россияне

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль призналась, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы, независимо от их сложности. Об этом сообщает РИА Новости.

«С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли «это проблема». Я знаю ее в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне», — сказала бывший министр на мероприятии общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

По ее словам, эту черту граждан РФ недооценили.

2 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого станет «Мир меняется, потому что меняюсь я». Фестиваль продлится до 7 марта.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она покинула эту страну, опасаясь расправы. Ей стали угрожать из-за скандального уголовного дела бывшего разведчика Эгисто Отта, который якобы передавал секретные сведения Российской Федерации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ургант и Познер ответили на вопрос о любви к России.