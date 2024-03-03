Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, чем ее впечатлили россияне

Экс-дипломата Карин Кнайсль впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы

close
100%
Ronald Zak/AP

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль призналась, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы, независимо от их сложности. Об этом сообщает РИА Новости.

«С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли «это проблема». Я знаю ее в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне», — сказала бывший министр на мероприятии общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

По ее словам, эту черту граждан РФ недооценили.

2 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого станет «Мир меняется, потому что меняюсь я». Фестиваль продлится до 7 марта.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом 2022 года она покинула эту страну, опасаясь расправы. Ей стали угрожать из-за скандального уголовного дела бывшего разведчика Эгисто Отта, который якобы передавал секретные сведения Российской Федерации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ургант и Познер ответили на вопрос о любви к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами