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«Спецслужб очень много»: очевидцы рассказали о пожаре в Подмосковье

Жители Серпухова сообщили, что перед началом пожара в жилом доме был взрыв

Перед пожаром в жилом доме в подмосковном Серпухове был сильный взрыв. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Татьяна, ставшая очевидцем ЧП. Женщина отметила, что очаг возгорания был в квартире на четвертом этаже, а пожар приехало тушить множество спецслужб.

«Я находилась у себя дома, как услышала сильный звук взрыва. Подошла к окну и увидела, что в доме, в 300-х метрах от моего, валит густой дым из окна. После взрыва начался пожар. Спецслужб очень много, пожарные расчеты, «скорые», МЧС, ДПС, Росгвардия, полиция. Взрыв произошел на четвертом этаже. Сейчас пожар потушили. Дом на газу», — сказала она.

Еще один очевидец Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что из-за взрыва в квартире выбило окна.

«Прогремел хлопок, после увидел, что нет окон. Через минут пять или семь появился дым и затем огонь. Всю квартиру охватило огнем, пожарных еще не было», — рассказал он.

1 марта телеканал «360» сообщил, что в жилом доме на улице Чернышевского в подмосковном Серпухове произошел сильный пожар. Местный Telegram-канала «ЧП Серпухов» уточнял, что в одной из квартир, предварительно, взорвался газ. Информации о возможных пострадавших пока нет.

По данным МЧС, в жилом доме горели четыре квартиры, общая площадь пожара составила 155 кв. м. В ведомстве отметили, что открытое горение ликвидировано, было спасено семь человек, в том числе двое детей.

Ранее жительница Анапы рассказала о спасении мужчины из горящего дома.

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