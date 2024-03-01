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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

Роструд напомнил о короткой неделе в честь 8 Марта

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Россиян в первой половине марта ждет короткая рабочая неделя в честь Международного женского дня (8 Марта). Об этом напомнил Роструд в Telegram-канале.

В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому жители России, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд, рассказали в Роструде.

Работающие по такому графику россияне будут отдыхать 8, 9 и 10 марта. При этом 7 марта, в связи с предпраздничным днем, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Согласно утвержденному правительством России календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, выходными также будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем граждан ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в России и во многих других странах мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию в начале XX века.

Ранее сообщалось, что половина опрошенных россиянок покупает себе подарки на 8 Марта самостоятельно.

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