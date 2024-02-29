На 19-летнего жителя Волгограда завели дело о госизмене

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Волгоградской области задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в переводе средств Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, юноша пытался вылетать в Турцию, его задержали в аэропорту Волгограда. Во время проверки силовики установили, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ. Кроме того, он с июля по декабрь 2023 года переводил организации средства на покупку беспилотников, раций и другого оборудования для украинской армии.

В отношении молодого человек возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («государственная измена»). Он заключен под стражу.

До этого стало известно о задержании гражданки США и РФ по подозрению в госизмене. По данным ФСБ РФ, 33-летняя девушка с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала необходимые вещи и боеприпасы для ВСУ.

Ранее жителя Коми поймали за попытку госизмены и стремление воевать против России.