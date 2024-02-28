В Ингушетии неизвестные в масках похитили мужчину, избили его палкой и ограбили

В Ингушетии люди в масках похитили и избили мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По словам 35-летнего пострадавшего, толпа неизвестных похитила его возле школы №1 в селе Барсуки Назрановского района. Злоумышленники, передвигавшиеся на нескольких легковых автомобилях отечественного производства, вывезли мужчину в удаленное место, где жестоко избили палкой. Затем похитители забрали у жертвы ключи от квартиры и 6000 рублей.

Переживший нападение потерпевший был доставлен в Республиканскую больницу с ушибами головы и тела и обширными гематомами ягодиц. Как сообщается, он был неоднократно судим, в том числе за употребление наркотиков, мелкое хулиганство и заведомо ложный донос.

Ранее неизвестные напали на прохожего и 11 раз ударили его ножом из-за телефона.