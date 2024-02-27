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Россиянка потребовала перекрасить радужную лестницу около школы в Приморье

Жительница Находки пожаловалась на разноцветную лестницу рядом с гимназией

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В Находке возмущенная местная жительница потребовала перекрасить радужную лестницу, расположенную неподалеку от образовательного учреждения. Об этом сообщает издание «Подъем».

Женщина обратила внимание властей и простых горожан на разноцветную лестницу на улице Верхне-Морская. По словам местной жительницы, рядом располагается гимназия №1 и «каждый день там ходят детки», а значит необходимо перекрасить «эти вызывающе яркие ступени».

Часть комментаторов поддержала возмущение горожанки, а остальные удивились, почему люди недовольны ухоженным уличным пространством. При этом, по данным городской администрации, лестницу покрасила одна из жительниц района.

«Сейчас конкретно по цветной лестнице сказали, что вопроса в этом не разглядели, это просто было личное мнение гражданина, вопроса не было. [Насчет покраски], это была инициатива жительницы», — рассказали в администрации.

Ранее белгородка пожаловалась на соседа из-за желто-синего тента на крыше его дома.

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