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Москвичам спрогнозировали на начало марта дождливую и теплую погоду

Синоптик Цыганков: в начале марта в Москве будет до +6 градусов и дождь

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве конец февраля и начало марта отличаются теплой погодой, характерной больше для середины первого весеннего месяца, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. В первых числах марта жителей столицы ожидает такая же теплая погода с дождем и мокрым снегом, рассказал он в беседе с RT.

Москва находится в теплом секторе циклона. В ближайшие дни – 28 и 29 февраля – днем воздухе прогреется до 1-3 градусов выше нуля, сообщил синоптик. Предстоящая ночь, по его словам, будет самой холодной за последнее время – температура воздуха составит 4-6 градусов мороза. Затем начнет теплеть, 1 и 2 марта ночью температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов.

Дневные температуры также будут положительными. Так, 28 и 29 декабря ожидается +1...+3 °С, 1 и 2 марта – 0...+5 °С. 4 марта потеплеет до 1-6 градусов выше нуля.

«Самый солнечный день будет завтра, без осадков. С 1 по 4 марта — облачная погода, местами небольшие осадки. Днем дождь, мокрый снег», — рассказал Цыганков.

Напомним, метеорологи также отмечали, что на Урале и в Сибири ожидается аномально теплая погода из-за циклона с Атлантики. В некоторых регионах температура воздуха иногда будет превышать климатическую норму на 16-18°C.

Ранее стало известно, как в российских городах изменилось количество теплых дней.

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