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В Москве эвакуируют ТЦ «Арена Плаза»

«Осторожно, Москва»: в Москве эвакуируют ТЦ «Арена Плаза»

В Москве эвакуируют ТЦ «Арена Плаза» у станции метро «Динамо». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сообщается, что посетителей и сотрудников ТЦ попросили покинуть здание после звонка сигнализации. Там ведется проверка. Причина инцидента неизвестна.

До этого в ТЦ «Мега Химки» в Московской области эвакуировали посетителей после задымления. По громкой связи транслировали сообщение об эвакуации: «Внимание! По техническим причинам просим немедленно покинуть торговый центр».

5 апреля 2023 года ТЦ «Мега Химки» эвакуировали из-за анонимного сообщения с угрозой по телефону.

«Проведена эвакуация людей из торгового центра «Мега» в Химках из-за поступившей угрозы взрыва», — заявили в экстренных службах.

Число эвакуированных не уточняется.

Ранее из ТЦ «Светофор» эвакуировали 250 человек из-за пожара.

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