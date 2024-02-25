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Россиянин выпил на борту и устроил дебош во время рейса Москва — Бангкок

Shot: пассажира самолета, летевшего в Бангкок, заковали в наручники после дебоша

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Frank Hoermann/Sven Simon/Global Look Press

Россиянин устроил дебош на борту МоскваБангкок и был задержан по прилете сотрудникам тайской полиции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пьяный мужчина нарушил спокойствие пассажиров, летевших 23 февраля рейсом AFL270 в столицу Таиланда. По информации Telegram-канала, он стал агрессивно себя вести после того, как употребил большое количество алкогольных напитков. Внезапно дебошир начал оскорблять окружающих, игнорируя замечания бортпроводников и делая резкие выпады в их сторону.

Вместе с хулиганом в Boeing летели около 350 человек, и экипаж решил заковать пьяного пассажира в пластмассовые наручники. Сразу после посадки в аэропорту Суварнабхуми мужчину передали сотрудникам местной полиции.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош при посадке в самолет до Екатеринбурга и остались в ХМАО.

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