Путин назвал причины снижения рождаемости в России

Россия сталкивается со снижением рождаемости, и иногда причиной этого становится рост благосостояния. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, по мере роста благосостояния, доходов у людей появляются другие ценности, в том числе получение образования и дополнительных знаний. Из-за этого рождение ребенка откладывается, уверен Путин.

Также глава государства назвал и негативные причины, например, пандемию коронавируса. При этом президент отметил, что процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией.

Путин заявил, что для повышения рождаемости нужно сопровождать определенными информационными программами весь этот процесс.

До этого учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев заявил, что в России назрела демографическая катастрофа, убыль населения и обвал рождаемости могут привести к серьезным геополитическим рискам и снижению потенциального экономического развития.

18 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщал, что в 2023 году в России родилось 1,264 млн детей. Число родившихся в 2023 году на 1000 человек составило 8,7. Это стал самый низкий показатель по рождаемости за последние 24 года.

Ранее Росстат заявил о сокращении в РФ естественной убыли населения.