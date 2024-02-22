Стало известно, о чем говорят мужчины

Мужчины чаще всего обсуждают на работе профессиональные задачи. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники» и сервисом «Работа.ру».

«Чаще всего на работе мужчины говорят о профессиональных задачах — так ответили 81% россиян», — говорится в исследовании.

При этом в течение рабочего дня мужчины могут поговорить и о личных интересах. Так, автомобили и технику обсуждают 22% опрошенных, ремонт — 19%, семью и детей — 17%, а об отношениях между коллегами любят поговорить 12%.

«Домашних животных и спорт любят обсудить 12% и 9% мужчин соответственно», — добавили аналитики.

По мнению 44% опрошенных, с коллегами можно говорить о чем-то кроме работы и искать общие увлечения. 67% участников исследования полагают, что взаимные интересы позитивно отражаются на атмосфере в коллективе.

Согласно данным «Одноклассников», с мужчинами на работе точно можно обсудить машины, море, спорт и рыбалку. Посты по этим тематикам собирают самое большое количество комментариев от мужской аудитории.

8% опрошенных считают мужчин более общительными в реальной жизни, чем женщин. 13% уверены в обратном.

При этом большинство участников исследования полагают, что уровень коммуникабельности не зависит от пола. Так, в сети общительность среди мужчин и женщин почти не отличается.

В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей |«Работа.ру» из всех российских регионов.

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