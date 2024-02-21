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Патриарх доказал допустимость причащения бойцов СВО на историческом примере

Патриарх Кирилл: священники не вправе лишать причастия бойцов из зоны СВО

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Виталий Невар/РИА Новости

Священнослужители не вправе лишать причастия военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви.

В качестве примера он привел святого благоверного князя Александра Невского, который принял причастие после Ледового побоища.

«Не возникала проблема в отношении Александра Невского после Чудского сражения — допускать его к причастию или не допускать», — ответил предстоятель Русской православной церкви на вопрос о временном недопуске солдат и офицеров к причастию по причине их недавнего участия в боях.

В июле 2023 года архиереи РПЦ подтвердили необходимость причащения участников спецоперации, указав на ограничения участия в таинстве лишь в «особых случаях», например, при наличии воинских преступлений.

В январе РПЦ запланировала увеличить число военных священников в четыре раза. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский)

Ранее стало известно, что Роналдо принял христианство.

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