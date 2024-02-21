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В Одессе пока не стали переименовывать парк Горького в парк Марка Твена

Депутаты горсовета Одессы не утвердили переименование 100 улиц и переулков

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В Одессе депутаты местного горсовета не утвердили переименование более сотни улиц и переулков, названия которых прямо или косвенно можно связать с Россией. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Для принятия решения не хватило голосов, и теперь вопрос переименования переходит в компетенцию мэра Геннадия Труханова.

До вынесения проекта на обсуждение городского совета варианты переименования были вынесены на суд местной общественности для голосования онлайн.

В списке предложенных к переименованию топонимов — улицы Байкальская, Енисейская, Магнитогорская, Омская, Новгородская, Якутская и другие. Улицу Льва Толстого предложено переименовать в улицу Шолом-Алейхема, улицу Тургеневскую – в улицу украинского киноактера Андрея Совы, аллею Парка Победы —в аллею Добровольцев, улицу Курская – в Бахмутскую, сквер Пушкина – в сквер Розы ветров, а парк Горького — в парк Марка Твена.

21 февраля сообщалось, что в Одессе изрисовали бюст маршала Малиновского, освобождавшего город от немцев.

Ранее в Жмеринке Винницкой области Украины разом переименовали более 200 улиц.

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