Мужчина заковал свою девушку в наручники, открыть которые помогали спасатели и полицейские

В Германии мужчина заковал свою партнершу в наручники во время секса, но не смог их самостоятельно снять. Об этом сообщает Bild.

Накануне спасатели из города Бад-Шандау в Саксонии получили звонок от местных жителей, которые хотели внести немного разнообразия в свою сексуальную жизнь. По просьбе женщины мужчина заковал ее в наручники для повышения либидо. Однако когда она захотела освободиться от оков, ее партнер не сумел открыть замок. Сначала пара обратилась в городской спасательный центр, но его сотрудники не смогли помочь паре и вызвали на место полицию.

«Наручники не были похожи на наши. Тем не менее, их можно было открыть нашим ключом», — отметил представитель органов внутренних дел.

После этого пара пообещала полицейским, что больше не будет использовать наручники в постели.

Ранее москвичи приковали себя друг к другу наручниками на спор и вызвали спасателей.