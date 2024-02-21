Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мужчина заковал свою девушку в наручники, открыть которые помогали спасатели и полицейские

В Германии полицейские освободили женщину после неудачного секса с наручниками

close
100%
Depositphotos

В Германии мужчина заковал свою партнершу в наручники во время секса, но не смог их самостоятельно снять. Об этом сообщает Bild.

Накануне спасатели из города Бад-Шандау в Саксонии получили звонок от местных жителей, которые хотели внести немного разнообразия в свою сексуальную жизнь. По просьбе женщины мужчина заковал ее в наручники для повышения либидо. Однако когда она захотела освободиться от оков, ее партнер не сумел открыть замок. Сначала пара обратилась в городской спасательный центр, но его сотрудники не смогли помочь паре и вызвали на место полицию.

«Наручники не были похожи на наши. Тем не менее, их можно было открыть нашим ключом», — отметил представитель органов внутренних дел.

После этого пара пообещала полицейским, что больше не будет использовать наручники в постели.

Ранее москвичи приковали себя друг к другу наручниками на спор и вызвали спасателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами