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Кинолог рассказал, какой метод нельзя использовать для наказания собак

Кинолог Голубев: собак нельзя наказывать рукоприкладством

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Depositphotos

Собак нельзя наказывать с помощью рукоприкладства, потому что это может еще больше усугубить ситуацию. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В вопросе наказания собаки есть одна очень важна вещь: наказывать — не значит бить или ругать питомца, ни в коем случае не занимаетесь рукоприкладством. Это не просто неэффективно, ваши действия могут привести к ухудшению ситуации, когда собака просто перестанет слушаться», — подчеркнул Голубев.

Эксперт объяснил, что животные не могут разделять вещи на «хорошие» и «плохие», а также не понимают, что такое моральные принципы. Собаки могут осознавать только, что их хозяин будет недоволен, если они не выполнят известную команду, заключил Голубев.

До этого Владимир Голубев говорил, что самым худшим наказанием для собаки является игнорирование. По его словам, при таком наказании собака будет вести себя только хуже, позитивных результатов оно не принесет. Голубев добавил, что такое наказание вызывает сопротивление со стороны питомца, так как связано с его стайными инстинктами.

Ранее кинолог объяснил, почему нельзя держать собак на цепи.

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