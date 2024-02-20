Мосгорсуд приговорил экс-советника посольства России во Франции к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил экс-советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года», — говорится в публикации.

Бывшего советника посольства признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

Кроме того, Кондрацкого лишили воинского звания — полковник запаса.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд апелляцию на приговор Дарье Треповой, который ей вынесли по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Надзорное ведомство считает назначенный девушке срок «излишне мягким».

Ранее в Туле суд смягчил приговор Алексею Москалеву.