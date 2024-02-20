Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мосгорсуд приговорил экс-советника посольства России во Франции к 18 годам колонии

Экс-советник посольства РФ во Франции Кондрацкий приговорен к 18 годам колонии

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Мосгорсуд приговорил экс-советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года», — говорится в публикации.

Бывшего советника посольства признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

Кроме того, Кондрацкого лишили воинского звания — полковник запаса.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд апелляцию на приговор Дарье Треповой, который ей вынесли по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Надзорное ведомство считает назначенный девушке срок «излишне мягким».

Ранее в Туле суд смягчил приговор Алексею Москалеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами